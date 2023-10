Wahl in Südtirol: Herbe Niederlage für Volkspartei

Er habe an die 60.000 Vorzugsstimmen erhalten, dies sei ein „klarer Auftrag“, auch die kommenden fünf Jahre eine Regierung anzuführen, sagte Kompatscher Montagfrüh am Parteisitz in Bozen.Bei dem Ergebnis der Südtiroler Volkspartei insgesamt handle es sich aber zweifelsohne um einen „schmerzhaften Verlust“, betonten der Landeshauptmann und SVP-Obmann Philipp Achammer.