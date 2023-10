Zwei Verletzte bei Unfall mit einer Pferdekutsche

Ein 29-Jähriger aus Weißkirchen an der Traun lenkte am Freitag gegen 16 Uhr eine Pferdekutsche in Steinhaus bei Wels vom Ortszentrum kommend in Richtung Thalheim. Zu dieser Zeit saß am Kutschbock bei ihm noch ein 26-Jähriger aus Neuhofen an der Krems. Auf der rückwärtigen Sitzbank saß eine 29-Jährige, ebenfalls aus Weißkirchen.