Opa schnitt Kind mit Wild-Kochenschere Gips auf

Debatte in sozialen Medien

Das löste eine Debatte in sozialen Medien aus. Die Landesgesundheitsagentur (LGA) betont, dass es sich da nicht um einen Notfall handle, sondern um eine „terminbasierte Nachbehandlung“. Deshalb sei auch ein Termin erforderlich. In der Unfallambulanz Horn sei dieser von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Samstag von 8 bis 11 Uhr zu vereinbaren.