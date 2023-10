Manfred Baumanns Reise als Geschichtenerzähler

Nächste VIP-Fotoshootings, dann Boston

Spät am Abend war dann irgendwann auch das letzte Gespräch für Manfred Baumann mit den Besuchern geführt und der Fotokünstler glücklich: „Bald stellen wir in Boston und Portugal aus, dazwischen sind wir wieder in Los Angeles.“ Um auch dann wieder zahlreiche Prominente mit seiner Art der Geschichtenerzählung in den Bann zu ziehen.