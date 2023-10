„Klimaneutraler Rekord“ mit 67 neuen Bäumen

Nächstes Ziel: Rennen in den USA

Sportlich gesehen geht es für den erfolgreichen Radprofi kommende Woche nach Borrego Springs (USA), wo am 3. November um 17 Uhr Ortszeit mit der Titelverteidigung bei der 24h-Zeitfahr-Weltmeisterschaft noch ein allerletztes Highlight in dieser Saison auf dem Programm steht. Denn im Vorjahr holte sich Kaider erstmals mit 856 gefahrenen Kilometer in 24 Stunden den Titel: „Natürlich fahre ich dorthin, um den Titel zu verteidigen. Die Konkurrenz ist heuer aber besonders stark“, so Kaider.