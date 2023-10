Ab 18.30 Uhr LIVE: FC Sevilla gegen Real Madrid

Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Real Madrid geht als Tabellenführer in die Partie. Sevilla steht nur auf Rang 14, zwei Punkte vor der Abstiegszone. Im Fokus steht einmalmehr Jude Bellingham. Der ehemalige Dortmunder kommt in zehn Partien auf zehn Tore und drei Vorlagen. Damit egalisierte er die Marke von Cristiano Ronaldo aus dessen Debütsaison 2009/10. In der zentral-offensiven Position in der Mittelfeldraute von Coach Carlo Ancelotti fühlt sich Bellingham sichtlich pudelwohl. Im Sturmzentrum kommt Joselu mit fünf Treffern und zwei Assists auch immer besser in Form. Fraglich ist, ob David Alaba nach seiner Verletzung rechtzeitig fit wird.