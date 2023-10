Ab 17 Uhr LIVE: RB Salzburg gegen den LASK

Das Heimspiel von Red Bull Salzburg am Samstag gegen den LASK geht unter ungewohnten Vorzeichen über die Bühne. Der Serienmeister liegt derzeit in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nur auf Platz zwei und hat zudem seine jüngsten beiden Auftritte vor eigenem Publikum verloren. „Das ist eine Situation, die wir nicht gewohnt sind. Jetzt setzen wir alles daran, dass wir den Spieß umdrehen und zu Hause wieder in gewohnter Manier agieren“, versprach Trainer Gerhard Struber. Der 46-Jährige verlangt von seinen Kickern die Rückbesinnung auf altbekannte Tugenden. „Wir müssen bereit sein, auch in diesem Spiel mit unseren Mitteln all-in zu gehen, und wir wollen beweisen, wie schwer es gegen uns ist, wenn wir unsere Grundprinzipien auf den Platz bringen.“