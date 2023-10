Längste Landesstraßentunnel werden bald gesperrt

Aufgrund von Sanierungsarbeiten werden im November die längsten Landesstraßentunnel Salzburgs gesperrt. Der Schmittentunnel in Zell am See (Pinzgau) wird von 6. November (8 Uhr) bis 6. Dezember geschlossen. Die Umleitung erfolgt über das Stadtgebiet von Zell am See und Thumersbach. Der Salzburger Verkehrsbund bietet während dieser Zeit ein spezielles Öffi-Ticket an: Das Wochenticket wird zum Monatsticket.