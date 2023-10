Fast 200-mal als Gregor Samsa auf der Bühne

Und trotzdem feiern Matthias Ohner und Ed. Hauswirth mit dem Literatur-Klassiker seit genau zwölf Jahren große Erfolge. Zwischen 150- und 200-mal hat Ohner das Solo gespielt - im Schauspielhaus Graz, wo es nun wiederaufgenommen wurde, in Klassenzimmern, beim Rostfest in Eisenerz. „Unbedingt anschauen!“, stand in der „Krone“-Rezension der Premiere vom 18. Oktober 2011. Das Publikum nahm den Rat ernst: „Das Stück hat eine Auslastung, die einfach nicht abreißt“, sagt Ohner. Hundert Menschen sehen jede Vorstellung.