VIPs bei Lugner & Hillinger ++ Supermodel in Wien

Alle seine Tierchen, aber auch Politiker wie Norbert Hofer ließen sich auf der großen Geburtstagsfeier von Richard Lugner blicken. Dieser verriet krone.tv auch, worauf er bei der nächsten Frau besonders achten wird. Bei Leo Hillingers großer Feier gaben Fußball-Legenden wie Toni Polster und Hans Krankl ihre Weinkenntnisse zum Besten, und die Vienna Awards for Fashion and Lifestyle wurden im Rahmen eines glamourösen Abends verliehen.

Außerdem sorgen österreichische Kabarettisten wieder einmal für Lacher, und ein neuer Kinofilm erzählt das Leben einer der bedeutendsten Dichterinnen. Dies und weitere Highlights sehen Sie in unserer Adabei Prime, präsentiert von krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam.