Für Barca: „Stones“ zeigen Real Madrid die Zunge

Duell in Barcelona

Der nächste „Clasico“, das berüchtigte Duell der beiden Erzrivalen steigt also am 28. Oktober in Barcelona, Anpfiff ist um 16.15 Uhr. Bis dahin haben die beiden Kultklubs noch je eine meisterschaftliche Pflichtaufgabe zu erfüllen. Barca empfängt diesen Sonntag daheim Athletic Bilbao, Real bekommt‘s schon am Samstag auswärts mit Sevilla - und Ex-Kapitän Sergio Ramos - zu tun.