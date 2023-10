Supermodel Porizkova & Co: Stars bei Vienna Awards

In der Wiener Hofburg wurden wieder die Vienna Awards for Fashion and Lifestyle verliehen. Paulina Porizkova, Supermodel der 80er, erhielt den Style-Icon-Award. Privat sieht sie sich nicht als Stil-Ikone, wie sie krone.tv verriet. Auch andere Top-Stars äußerten klare Meinungen zu Mode-Do‘s & Don‘ts.