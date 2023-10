„Unsere Vorbereitung ist wie ein Pokerspiel“

Nicht jede Kurve ist zum Überholen

Inwiefern hast du dich in deiner Karriere als Person weiterentwickelt?

Ich bin ruhiger und geduldiger geworden. Es war ein Lernprozess, dass ich nicht in jeder Kurve überholen kann, da waren einige Brezen dabei. Ich schau mir öfter alte Videos an, mit welch extremem Willen ich da gefahren bin. Das hole ich mir immer wieder hervor.