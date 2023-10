Flughafen Graz 2023 weiter „leicht im Steigflug“

Kommt Koralmbahn-Anbindung doch?

Neuigkeiten vermeldeten der Holding-Vorstand sowie Löschnig in Sachen Koralmbahn-Anbindung: Eine eigene unterirdische Haltestelle im Verlauf der Koralmbahn sei zwar weiterhin noch nicht in Aussicht, doch es liefen bereits Gespräche über angedachte Interregio-Züge. Diese sollen von Süden über die Koralmbahn kommend beim Cargo Center ausschleifen und dann auf der Südbahnstrecke unter anderem an der bestehenden Haltestelle Flughafen stoppen. Von dort sind es nur etwas mehr als 300 Meter bis zum Flughafen.