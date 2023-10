Behörde meldet sich wegen Rotkreuz-Panne zu Wort

Die Datenschutzbehörde in Wien ermittelt, wie es zu dem Vorfall kommen konnte und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Vom Verlust betroffene Personen müssten verständigt werden. Und: „Sollte sich im Zuge der Ermittlungen herausstellen, dass voraussichtlich gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen wurde, sind Folgeverfahren möglich“, so Matthias Schmidl von der Behörde. Schlimmstenfalls drohen Strafen in Millionenhöhe.