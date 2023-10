Armer Peruaner! Messi lässt ihn dreimal aufwischen

Messi hat den Ball. Sein Wadlbeißer ist sofort zur Stelle, will Messi daran hindern, sich mit dem Leder am Fuß zu drehen. Vergeblich. Messi tanzt seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung aus. Der Peruaner bleibt hartnäckig und an Messi dran. Wieder erfolglos. Beim nächsten Messi-Haken rutscht er sogar mit beiden Beinen aus und sitzt plötzlich am Allerwertesten. Ein Mitspieler eilt zur Hilfe herbei. Beide sind wieder auf den Beinen, wollen „La Pulga“ jetzt zu zweit in die Mangel und ihm den Ball wegnehmen. Der hat aber Besseres zu tun: nämlich mit dem nächsten Haken endgültig „abzuhauen“ und die beiden Peruaner verdutzt zurückzulassen. Ein sehenswertes Schnipsel: