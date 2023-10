Blinde Frau stürzte: Weg mit diesen E-Leihscootern

„E-Scooter dürfen grundsätzlich zwar am Straßenrand, auf Gehsteigen und Grünstreifen parken, aber andere Verkehrsteilnehmer (dazu gehören auch Fußgänger) nicht behindern.“ So weit die gesetzliche Regelung. Die Realität sieht - davon kann man sich etwa in Innsbruck Tag für Tag überzeugen - ganz anders aus. Dabei reden wir noch gar nicht davon, dass ein von hinten mit etwa 20 km/h anrollender, leiser und somit kaum hörbarer E-Scooter-Fahrer auch ganz schön weh tun kann, wenn man blöderweise vor ihm den falschen Schritt in die falsche Richtung getätigt hat und gerammt wird.