Allianz gegen „braune Hetze“ in Wels gestartet

In die monatelang festgefahrene Diskussion um drei stark belastete Straßennamen in Wels scheint wieder Bewegung zu kommen. Denn SPÖ, Grüne und Neos wollen bei der Gemeinderatssitzung am Montag einen Antrag für eine Umbenennung der Franz-Resl-Straße und der Kuhnstraße einbringen. „Das ist zumindest ein Teilerfolg“, sagt Antifa-Sprecher Werner Retzl, der aufgrund eines Stadtarchiv-Berichts mit historisch belegten Fakten zu den Namensgebern am liebsten auch noch die Stelzhamerstraße umgetauft sehen würde. „Auch er war zu seiner Zeit ein bösartiger Judenhetzer“, betont Retzl.