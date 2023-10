Vorzeigeprojekt in Wiens Innerer Stadt

Zum ersten Mal Bäume in der Geschichte der Straße

In der Neuplanung der Straße wurde auch Platz für 19 Bäume vorgesehen, die nach Abschluss der Bauarbeiten gepflanzt werden. Das ist eine Premiere: In der 150 Jahre alten Straße am Platz der früheren Wasserkunstbastei stand niemals je ein Baum. Überhaupt soll das bisher eher stiefmütterlich behandelte Eck der Inneren Stadt zum Ort werden, der „Fußgängern viel Platz“ bietet und „Anreiz zum Aufenthalt im Freien“ schafft.