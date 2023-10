„Wohnungsmarkt wird sukzessive zerstört“

Die über 800 Tickets der Jubiläumsveranstaltung zum 50-jährigen Bestehen der Vorarlberger Eigentümervereinigung (VEV) im Feldkircher Montforthaus waren in Windeseile ausverkauft. Statt nostalgisch in Erinnerungen zu schwelgen oder die eigenen Verdienste zu rühmen, richteten VEV-Präsident Markus Hagen und seine Mitstreiter am Dienstagabend den Blick lieber in die Zukunft.