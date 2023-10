Gute Finals-Auslosung für ÖTV-Youngster Schwärzler

Nadal-Schützling wartet

Und auch gegen seinen dritten Kontrahenten in der Gruppenphase hat der Vorarlberger gute Erinnerungen. Jaroslav Denim (Rus) ist als aktuell Dritter der ITF-Junioren-Weltrangliste von der Papierform her zwar der stärkste Spieler in Pool B - im Head-2-Head hat allerdings Schwärzler die Nase vorne. Am 25. Mai dieses Jahres feierte der Harder beim J500-Sandplatzturnier von Mailand einen hart erkämpften 4:6, 6:3, 6:0-Erfolg über Demin, der ein Schützling der Rafael Nadal-Akademie ist.