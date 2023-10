Freundin mit Schnaps abgefüllt und missbraucht

Zu sechst - vier Burschen (16 und 17 Jahre) und zwei Mädchen (18 und 19) - wurde gefeiert. Dabei floss im Garten der 19-Jährigen Alkohol in großen Mengen. So sollen die Täter die 18-Jährige - eine Deutsche - mit Birnenschnaps regelrecht „abgefüllt“ haben. Bis sie so betrunken war, dass sie nichts mehr mitbekam.