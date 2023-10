Wettskandal: Italien zittert vor „Tsunami“

Nicht weniger als drei Jungstars der Azzurri stehen unter Verdacht, an illegalen Online-Sportwetten beteiligt gewesen zu sein. Am Dienstagabend kurz nach der Neuauflage des EM-Finales zwischen England und Italien im Wembley Stadium sollen die Namen weiterer Fußballer genannt werden, die in den Skandal verwickelt sind. Das kündigte der ehemalige Promi-Fotograf Fabrizio Corona an, der den Skandal ans Licht gebracht hatte. Der 49-Jährige wurde gerade erst aus sieben Jahren Haft entlassen, unter anderem wegen Erpressung. Mittlerweile betreibt er im Internet ein Portal namens Dillinger.