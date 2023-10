Bruck/Mur: Europa-Fahne von Vandalen gestohlen

Einen Vandalenakt mehr hat Bruck an der Mur hinter sich: In der Nacht auf Sonntag stahlen unbekannte Täter vom Flaggenplatz am Hauptplatz eine Europa-Fahne. Sie war am Masten gehisst. Der wurde laut Informationen der Stadt zwar zum Glück nicht beschädigt. Um die Fahne zu stehlen, musste der Täter aber eine Absperrvorrichtung beschädigen. Die Schadenssumme ist, da man eine Europa-Fahne lagernd hat, nicht allzu hoch, „aber trotzdem ärgerlich“.