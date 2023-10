Kostenlose Hygieneartikel für Frauen in WC-Anlage

„Die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsprodukten in öffentlichen Toiletten in der Stadt ist ein erster kleiner Schritt, um das Thema zu enttabuisieren und Frauen finanziell zu entlasten, so Stadträtin Anna Schiester.

"Das Thema Periode sowie die Begleiterscheinungen werden in unserer Gesellschaft immer noch zu sehr tabuisiert. Fakt ist, dass jede Frau in ihrem Leben rund € 3.400, - für Hygieneartikel wie Tampons ausgibt“, sagt Gemeinderätin Öztürk. „Gerade für junge Frauen kann diese finanzielle Mehrbelastung zum Problem werden, sind sich die beiden Politikerinnen einig.