Heidi Klum: So sah das Model mit süßen 19 aus

Alte Fotos geteilt

Als diese Fotos entstanden, war Heidi gerade mal süße 19 Jahre alt - so alt wie ihre Tochter Leni heute. Ihr strahlendes Lächeln hatte die Model-Beauty damals schon, ebenso wie ihre lange Mähne. Nur war diese damals noch nicht hellblond, sondern braun. Fix ist beim Blick auf die alten Fotos aber: Schon in jungen Jahren hatte Klum viel Spaß am Modeln.