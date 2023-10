Mann mit Messer im Oberschenkel aufgefunden

Passanten schlugen Samstagabend Alarm, nachdem sie einen Raufhandel zwischen einer Gruppe Jugendlicher im Venediger-Au-Park bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Beamten im Fußstreifendienst wurde eine am Boden liegende, verletzte Person aufgefunden. Zeitgleich wurden Streifenwagen an die Örtlichkeit am Praterstern alarmiert, da eine Person mit einem Messer im Oberschenkel entdeckt wurde.