Steirer warten derzeit lange auf ihr Krankengeld

Kritik an Tonfall

Was den Steirer zusätzlich verstimmt hat, war der raue Umgangston seitens der Kasse: „Der Ombudsmann der ÖGK ist für mich einfach nicht erreichbar; eine Dame am Telefon aus der zuständigen Abteilung gab mir lapidar zur Auskunft, dass man eineinhalb Monate im Rückstau bei den Krankenstand-Auszahlungen sei und man mir nicht helfen könne“, erzählt Roitz. Nachsatz: „Wenn ich dem Staat oder der Kasse Geld schulde, muss ich ja auch meinen Pflichten nachkommen.“