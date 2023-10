Altenberger: „Habe ein paar No-Brainer im Schrank“

Stylist für aufregende Looks

Altenberger: „Manchmal will ich ,all in‘ gehen - dann ist mein langjähriger Stylist Simon Winkelmüller mein Ansprechpartner für wirklich aufregende Looks. Manchmal habe ich einfach nicht die Zeit und die Muße, mich so richtig um mein Outfit zu kümmern, dann muss es eine schwarze Hose mit T-Shirt tun. Und dann habe ich ein paar No-Brainer im Schrank, in denen ich mich immer wohlfühle; etwa zwei Vintage-Anzüge von YSL und ein Kleid von Nehera.“