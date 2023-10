20 Monate Gefängnis für Beute um 8,22 Euro

Messer in Tisch gerammt

Was war passiert? Am 25. Juli dieses Jahres hatte der Angeklagte in einem Lebensmittelgeschäft auf der Linzer Landstraße die Süßigkeiten, zwei Smoothies und eben das Himbeergebäck eingesteckt und wollte die Beute aus dem Geschäft schmuggeln. Dabei ertappte ihn aber der Geschäftsführer und stellte den mehrfach vorbestraften Ganoven zur Rede. Um zumindest das besagte Himbeergebäck, das er in der Hosentasche hatte, zu „retten“, versetzte der Angeklagte dem Filialleiter laut Anklage einen Schlag. Die Befreiungsaktion scheiterte, der Geschäftsführer hielt den Dieb fest und brachte ihn ins Büro. Dort erwischte der 25-Jährige ein Messer, drohte damit und rammte es in den Bürotisch.