(Noch) wenig Erhellendes im „House of Cards“

Zerspargelt hat es den Innsbrucker Gemeinderat in dieser Periode gleich mehrfach. Abspaltungen, Abwahl- und Auflösungsanträge stehen beinahe bei jeder Sitzung auf dem Programm. Alle Fraktionen mit Ausnahme der „One-Man-Shows“ und Für Innsbruck mussten Federn lassen. Was hat die angekündigte Fusion von FI und ÖVP daran geändert? Bislang nicht viel, wie sich am Donnerstag im Gemeinderat zeigte.