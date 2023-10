„Fußballkäfig im Park verursacht einen Höllenlärm“

Brechend voll ist der Spielplatz Rapoldi Nord an Wochenenden und auch bei trockenem Wetter, wie es derzeit herrscht. Es gibt neben diversen Spielgeräten, einem Basketball-Platz, Tischtennis-Tischen und vielen Sitzmöglichkeiten auch einen Fußballplatz in Form eines Fußballkäfigs. „Dieser ist vor allem in den späten Nachmittagsstunden sowie am Abend aufgrund hoher Frequenz durch Fußball spielende Kinder und Jugendliche Anstoß vieler Beschwerden seitens der Anrainer“, berichtet Liste-Fritz-GR Tom Mayer, der etliche Gespräche mit Betroffenen geführt hat.