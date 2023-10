Dolly Parton wegen „Flittchen-Look“ ausgepeitscht

Weshalb sie auch später, als sie die ersten Erfolge im Musikgeschäft hatte, sich nicht von Plattenfirmen-Bossen in die Outfitwahl hineinreden ließ: „Es hat meine Karriere teilweise erschwert, aber es war mir zu wichtig. Mein Look war ein wichtiger Teil meiner persönlichen Historie. Und am Ende hat sich mein Talent dann eh durchgesetzt!“