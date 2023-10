„Mag nicht an die toten Kinder und Mütter denken“

Ruttensteiner hetzte bei dem zehntägigen Krieg in seinem Wohnort Herzliya oft mitten in der Nacht - geweckt von Sirenen und der Warn-App seines Handys - voller Adrenalin in den Schutzraum: „Das Zeitfenster dafür betrug zehn Sekunden. Dort saß ich zwischen Fahrrädern, Sesseln, Bänken und Matratzen mit anderen Menschen. Kinder haben mich mit großen Augen angeschaut. Das war für mich mental sehr schwierig. Ich habe das als bedrohlich und gefährlich wahrgenommen.“ Aber das war im Vergleich zur aktuellen Lage absolut nichts.