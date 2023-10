Mit Handstand vor „The Voice“ zur Traumkarriere

Auf Insta und im Stream

Schon in die Blind Auditions in Berlin zu kommen, ist ein Riesenerfolg. Für den Auftritt bereitet sie sich mit Atemübungen und Handstand vor: „Das fokussiert mich.“ Ob sie die Coaches von ihrer Stimme überzeugt, kann man in der Sendung am 12. Oktober mitverfolgen (20.15 Uhr, Pro7) oder im Stream im Internet auf Joyn.at. Was sie musikalisch auspackt, verrät sie nicht. Unbedingt anschauen und supporten - auch auf Insta!