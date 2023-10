72-Jähriger stirbt nach Überschlag mit Auto

Der Mann war mit seinem Kastenwagen gegen 19.30 Uhr in Windigsteig (Bezirk Waidhofen an der Thaya) unterwegs und krachte aus bisher unbekannter Ursache beinahe ungebremst in das vor ihm fahrende Auto eines 33-Jährigen. Daraufhin überschlug sich der Kleintransporter, er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und eingeklemmt, berichtete die Polizei am Sonntag.