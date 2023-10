Juventus Turin schreibt erneut tiefrote Zahlen

Juventus Turin hat in der vergangenen Saison erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Wie der italienische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, betrug der Verlust 123,7 Millionen Euro. Bereits in der Runde davor hatte der Traditionsklub ein sattes Rekord-Minus von 239,3 Millionen ausgewiesen.