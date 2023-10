Jungunternehmer: „War am absoluten Tiefpunkt!“

Sein nächstes Ziel: Noch viel mehr Menschen ein besseres Wohlbefinden zu beschaffen. Durch Disziplin und die richtige Einstellung könne jeder sein Leben verbessern. Dass es dem gebürtigen Amstettner an Disziplin nicht fehlt, hat er dieses Jahr auch schon bewiesen: In nur 19 Stunden und 30 Minuten absolvierte er einen 100-km-Marsch sowie seinen ersten Spartan-Wettbewerb in Moorzine (24 km, 1900 hm in unter vier Stunden). In einem Jahr will er an der Men’s Physique - eine etablierte Bodybuilding-Klasse - teilnehmen.