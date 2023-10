Terzic über Hummels: „Absolut verdient!“

Die Rückkehr ist perfekt. Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund freut sich über das Comeback seines Abwehrchefs Mats Hummels in die deutsche Nationalmannschaft: „Absolut verdient.“ Gleichzeitig verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann aber auch auf BVB-Kapitän Emre Can und Abwehrspieler Nico Schlotterbeck. Mittelfeldspieler Can scheint mit der Situation aber gut umgehen zu können, verriet Terzic.