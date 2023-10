Ihre Tipps zum Thema Sparen

Das leidige Thema Geld: Dank der Wirtschaftslage und der hohen Inflation bleibt für viele nicht genug zum Sparen am Konto übrig. Kein Wunder, dass das auch negative Auswirkungen auf unsere Psyche hat. Dabei ist es wichtig, immer zumindest einen gewissen Notgroschen auf der hohen Kante zu haben. Den heutigen Weltspartag wollen wir uns zum Anlass nehmen, die Community nach Tipps zum Thema Sparen zu fragen: Wie gelingt Ihnen das in unseren Krisenzeiten? Welche Sparmethoden kennen Sie? Haben sie im Bekanntenkreis Personen, die sich durch die Inflation negativ beeinflusst fühlen? Beteiligen Sie sich an der Diskussion, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge!