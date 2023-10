Einige Comebacks beim heurigen Winterfest

Eine 60-jährige Dame kam erst unlängst zu mir und sagte: ,Ich bin jetzt in Pension und kann ab sofort machen was ich will. Also komme ich jede Woche zu dir’. Man sieht also: Es ist nie zu spät seine Liebe für den Zirkus zu entdecken“, erzählt Wolfgang Neumayer, Leiter der Zirkusschule „Mota“.