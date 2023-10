Hergovich ist Baron Münchhausen der Landespolitik

Viertens: Kritik an Niederösterreich für die Entscheidung eines Konzerns

„Hergovich behauptet, der Rückzug von Boehringer Ingelheim sei aufgrund der Wirtschaftspolitik in Niederösterreich geschehen. Wahr ist: Wir haben uns im internationalen Wettbewerb gegen mögliche Standorte in Deutschland, Spanien und den USA durchgesetzt - aufgrund unserer hervorragenden Rahmenbedingungen. Der Rückzug von Boehringer Ingelheim ist einzig und allein aufgrund einer Konzernentscheidung wegen globaler wirtschaftlicher Entwicklungen beschlossen worden. Das Werk wird nämlich nicht anderswo gebaut - sondern nirgendwo. So fällt Hergovich auch seinem eigenen SPÖ Bürgermeister in Bruck an der Leitha in den Rücken, der über Parteigrenzen hinweg gemeinsam mit dem Land für die Errichtung des Werks gekämpft hat. Herr Hergovich fällt damit unseren Landsleuten und seinen Parteifreunden in den Rücken“, so Zauner.