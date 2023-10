Ton am Berg wird rauer: „Egoismus greift um sich“

Viele Freiwillige im Einsatz

So weit, dass man verletzte oder gar sterbende Menschen liegen lassen würde - wie zuletzt am K2 passiert - sei man in Oberösterreich noch nicht. „Das gegenseitige Aufpassen und Aufeinanderschauen ist aber nicht immer selbstverständlich“, so der Bergretter. Im Fall Zwiesel-alm nervt Preimesberger, vor allem, dass die groß angelegte Suchaktion samt Einsatz vom Polizeihubschrauber die Zeit vieler Freiwilliger in Anspruch genommen hätte. „Das hätte man sehr leicht verhindern können“, so der Bergretter.