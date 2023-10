Im größten Schaufenster Tirols findet jeder etwas

Kinder-Polizei lockte mit Konzert zum Mitmachen

Die Tiroler Polizei veranschaulicht am Freigelände die Gefahren mit Lkw und dem „toten Winkel“. Daneben war am Mittwoch (und auch noch am Donnerstag) Musik von „Bluatschink“ (Lied „133 Kinderpolizei“) am Programm. Schön, wenn die Besucher von morgen begeistert sind.