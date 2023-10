„Im Waldviertel fehlt ein zusätzliches Tierheim“

Die blau-gelben Tierheime sind am Limit. Das hat der NÖ Tierschutzverband anlässlich des Welttierschutztags unmissverständlich klargemacht. Es fehlt an Personal, an Geld und an ausreichend Platz für die Schützlinge, betonte Präsidentin Andrea Specht. Durch das Drama in Oberösterreich könnten nun auch viele Listenhunde abgegeben werden.