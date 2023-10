Tierheime stehen mit dem Rücken zur Wand

Gehörig Alarm schlägt pünktlich zum Welttierschutztag am 4. Oktober der NÖ Tierschutzverband. Denn die Situation in den acht dazugehörigen Tierheimen ist mehr als prekär. Es fehlt dort nämlich an allen Ecken und Enden. Ein paar Daten demonstrieren die Lage: Die Zahl der untergebrachten Tiere stieg in den vergangenen zehn Jahren um rund 20 Prozent. Alleine in den vergangenen fünf Jahren wurden 23.182 Tiere betreut. Zwar steuert das Land 2022 über Betreuungsverträge rund 1,7 Millionen Euro bei, das ist aber nicht einmal die Hälfte der Summe, die benötigt wird.