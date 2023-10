ÖGK beruhigt: Genug Grippe-Impfstoff für alle da

Mitte Oktober startet Impfkampagne

Der für Senioren gedachte Impfstoff wurde bereits von den Impfstellen wie Arztpraxen und Altersheimen bestellt, betonte die ÖGK. Er lagert zur Abholung in Apotheken bzw. in den Impfstellen und wartet darauf, in den kommenden Wochen verimpft zu werden. Die meisten Influenza-Impfungen werden erst im Zeitraum von Mitte Oktober bis Ende November verabreicht, um eine bessere Wirksamkeit bis ins Frühjahr zu erzielen.