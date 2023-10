Stefan Sagmeister beim Forward Festival in Wien

Das Programm ist voller Highlights für jeden Geschmack: Von internationalen Schwergewichten bis hin zu lokalen Helden der Kreativwirtschaft, geben sich unter anderem Grafik-Ikone Anthony Burrill, das kreative Illustrations-Genie Yuko Shimizu, das Visual-Multitalent Max Siedentopf und viele mehr das Mikrofon in die Hand. Neben den inspirierenden Talks finden spannende Workshops zum Mitmachen statt wie „Spice Up Your Portfolio“ mit Anthony Burrill, „I Like To Move It Move It“ mit lichterloh und „The Art Of Prompting“ mit Stephanie Meisl.