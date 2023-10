Beliebtes Fahrgeschäft in Badebucht wiederentdeckt

Neue Heimat an der nordirischen Küste

Denn Fahrgeschäfte-Mastermind Ludwig Rieger hatte das riesige Vergnügungsgefährt längst verkauft. Jedoch nicht in den sonnigen Süden, wenngleich das „Aqua Valley“ nun am Golden Beach seinen Platz gefunden hat. Die „Krone“ hat die Bahn in der kleinen Küstenstadt Portrush im Norden Nordirlands ausfindig gemacht. Die 6000-Seelen-Gemeinde bietet zwei große Strände, die größte Discothek Nordirlands und einen Vergnügungspark, der direkt an einer der beiden Badebuchten gelegen, als Touristenmagnet gilt.