Beim 0:2 in der Champions League gegen Real Sociedad am Dienstag kassierte der Videoschiedsrichter einen Elfmeter für Salzburg ein. „Hätten wir den Elfmeter bekommen, dann wäre es ein ganz anderes Spiel gewesen“, so Samson Baidoo auf die Frage von krone.at-Redakteur Mario Drexler kurz nach der Partie.